Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Reuters
Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии — автономии в составе королевства — как неправдоподобную шутку. Соответствующую позицию экс-члены правительства Дании изложили в пятницу на своих страницах в Twitter.
"Это, должно быть, первоапрельская шутка — но совсем не в сезон!" — написал бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.
"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа — помимо большой потери для Дании", — считает экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор.
"Н-да. Но я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли" — отметил бывший министр развития Сорен Пинд.
Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, Трамп, который 2-3 сентября приедет с официальным визитом в Данию, в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли США попытаться купить Гренландию. Как следует из публикации, "некоторые из его советников поддержали идею", они сказали, что этот шаг мог бы быть экономически целесообразным. Другие представители окружения американского лидера выразили уверенность, что такая инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом. По сведениям газеты, в свете вопросов Трампа его советники обсуждали, в частности, может ли Вашингтон путем приобретения Гренландии "расширить свое военное присутствие в Арктике".
Как говорится в материале, Трамп в прошлом году обратил внимание своих приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. Американский лидер тогда также спросил советников, полагают ли они, что Вашингтону следует попытаться приобрести данную территорию.
ТАСС: последние новости
Абэ в годовщину капитуляции заявил, что Япония никогда не будет принимать участие в войнах Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров Партия Зеленского выступила за ликвидацию комитета Рады по делам ветеранов
Комментарии
В мире , Ларс Расмуссен , Дональд Трамп , Дания , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В самолет «Победы» попала птица35
Россияне отравились маслом, один умер13
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ89
Названа настоящая цена за Курилы282
От Путина уходит один из самых опытных советников444
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение