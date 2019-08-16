Переход Гренландии под управление США может привести к войне

«Мне бы хотелось, чтобы все вопросы, связанные с освоением ресурсов в мире, решались дипломатическим путем, однако намерение президента США [Дональда] Трампа приобрести Гренландию — это шаг, который может приблизить большую арктическую войну. На этом острове и так сейчас располагается американская военная база, в Арктике регулярно проводятся различные военные учения стран НАТО, что тоже сложно расценить как дружественные жесты по отношению к России», — отметил эксперт.

Баранец полагает, что Вашингтон в последнее время крайне обеспокоен тем, что Россия «стахановскими темпами» осваивает Арктику. В связи с этим США, как считает военный обозреватель, также решили сделать свой шаг в этом направлении.

«За этой идеей явно просматривается след «ястребов» из Пентагона», — заключил бывший пресс-секретарь Минобороны.

Ранее президент США Дональд Трамп всерьез задумался о покупке острова Гренландия, напоминает «Национальная служба новостей». По данным The Wall Street Journal, американский лидер интересовался геополитическим значением острова и возможностью расширить военное присутствие США в Арктике.

Трамп уже проводил консультации с советниками и интересовался вопросом о покупке Гренландии. В настоящее время остров является автономной территорией Дании.