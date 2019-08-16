Казахским учителям удвоят зарплату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству повысить в течение четырёх лет зарплату учителей в два раза.

Он подчеркнул, что на данный момент зарплата педагога составляет 65% от средней по стране и является одной из самых низких. Также Токаев раскритиковал местные администрации, задействующие учителей в мероприятиях, не имеющих отношения к системе образования, передаёт РИА Новости.