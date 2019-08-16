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Казахским учителям удвоят зарплату 

News.ru + ещё 2 56 минут назад
Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству повысить в течение четырёх лет зарплату учителей в два раза.
Он подчеркнул, что на данный момент зарплата педагога составляет 65% от средней по стране и является одной из самых низких. Также Токаев раскритиковал местные администрации, задействующие учителей в мероприятиях, не имеющих отношения к системе образования, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, глава правительства Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, которое запрещает государственным органам закупать для служебного пользования автомобили иностранного производства. Документ уже вступил в силу и будет действовать в течение двух лет. Он предписывает осуществлять госзакупки и аренду только у местных производителей.
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В мире , Образование , Аскар Мамин , РИА Новости
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