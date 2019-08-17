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ЕС призвал власти Гонконга отказаться от насилия к протестующим 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Брюссель обратился к властям Гонконга, призвав их к сдержанности и отказу от насилия в отношении участников протестов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные меры для деэскалации обстановки, — цитирует Могерини ТАСС.
Глава европейской дипломатии напомнила, что большое количество граждан Гонконга пользовалось своим базовым правом на свободу собраний, но в последние дни произошли неприемлемые и жестокие инциденты, которые могут привести к росту насилия и нестабильности.
Как писал News.ru, ранее полицейские Гонконга начали разгонять участников протестных акций. Стражи порядка вооружены резиновыми дубинками и щитами.
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В мире , Федерика Могерини , ЕС , ИТАР-ТАСС , Брюссель , Гонконг
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