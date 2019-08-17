ЕС призвал власти Гонконга отказаться от насилия к протестующим

Брюссель обратился к властям Гонконга , призвав их к сдержанности и отказу от насилия в отношении участников протестов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные меры для деэскалации обстановки, — цитирует Могерини ТАСС.

Глава европейской дипломатии напомнила, что большое количество граждан Гонконга пользовалось своим базовым правом на свободу собраний, но в последние дни произошли неприемлемые и жестокие инциденты, которые могут привести к росту насилия и нестабильности.

Как писал News.ru, ранее полицейские Гонконга начали разгонять участников протестных акций. Стражи порядка вооружены резиновыми дубинками и щитами.