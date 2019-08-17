Двухмесячный пиратский ад. Почему захватившие россиян разбойники чувствуют себя так вольготно

Морские пираты атаковали два грузовых судна в водах Камеруна . На одном из них они захватили восемь членов экипажа, на другом — девять. Среди пленников — трое граждан России , а также минимум один украинец. Когда и на каких условиях ждать их освобождения — разбирался «360».

Суда были атакованы в ночь на 15 августа. Международное морское бюро сообщало, что один из сухогрузов принадлежит немецкой компании. На нем преступники похитили восьмерых членов экипажа, «состоящего из азиатских и европейских моряков».

Второй контейнеровоз принадлежит греческой компании. Судно шло под флагом Либерии с экипажем из 21 человека — выходцами из стран Азии. Пираты захватили девятерых членов команды.

Изначально сообщалось, что из 17 захваченных моряков девять — граждане Китая , а остальные — украинцы. Позднее в КНР сообщили, что никто из их граждан не был захвачен. Власти Украины рассказали, что предпринимают меры для освобождения одного своего моряка. В России заявили о похищении трех граждан страны.

Оба судна были атакованы в районе камерунского порта Дуала. Россияне находились на контейнеровозе «Мармалайта» немецкой компании MarConsult Schifffahrt. Оно следовало под флагом островного государства Антигуа и Барбуда . На следующий день о происшествии сообщили в российском МИДе

Дипломаты отмечали, что «активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан».

Компания-судовладелец заявила, что «делает все возможное», чтобы решить проблему.

Пресс-атташе российского посольства в Камеруне Гарегин Мартиросян сообщил в эфире «России 24», что моряков могли захватить нигерийские пираты.

Источник РИА «Новости» в петербургском рекрутинговом агентстве «Марлоу Навигейшн Россия», которое набирало моряков, описал подробности нападения.

По его словам, в момент атаки сухогруз стоял на рейде (стоянке вблизи порта). Ночью к нему подошли пираты, «взобрались на борт, погромили там все».

Среди похищенных россиян оказался капитан судна. Двое остальных — это старший помощник и старший механик. Россияне прибыли из Владивостока, Петербурга и Мурманска.

По словам источника, семьи моряков оповестили о ситуации, при необходимости им предоставят помощь.

Собеседник агентства добавил, что от похитителей пока не поступало никаких требований. Четверым морякам, которые остались на борту контейнеровоза, пираты сказали, что свяжутся по поводу выкупа.

Переговорщики, представители судовладельца и компании по найму моряков уже прибыли на место.

Захваченный житель Петербурга — это 46-летний моряк Николай Ружицкий, сообщили «МБХ Медиа» и «Фонтанка». Он родился в Великом Новгороде. В 1990-х, судя по странице во «ВКонтакте», окончил Морской рыбопромышленный колледж в Петербурге по специальности «Морское судовождение».

Ружицкий рассказывал о плавании на «Мармалайте» в своем Instagram. В начале июля, судя по его постам, сухогруз находился в порту Техаса на загрузке. Оттуда судно пошло к берегам Африки.

Как сообщил РИА «Новости» представитель Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов, угрозы жизням моряков нет.

«Это бизнес, будет затребован выкуп», — уверен он.

В свою очередь, эксперт по морскому праву, главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко в разговоре с агентством рассказал, что похищенных моряков могут освободить в течение месяца или двух. В зависимости от того, насколько успешно будут проходить торги.

Он отметил, что при нападениях пиратов в Гвинейском заливе не было еще ни одного трагического случая.

«Как обычно, в течение месяца-двух выкупают. Как торги пройдут», — пояснил эксперт.

Он добавил, что выкуп может составить не менее нескольких сотен тысяч долларов.

Фишов обратил внимание и на то, что преступление было совершено в территориальных водах Камеруна, это свидетельствует о том, что пираты «забираются все дальше и дальше».

Вероятнее всего, речь идет о преступниках из соседней Нигерии. Эксперт отметил, что в регионе запрещено прохождение судов с вооруженной частной охраной, поэтому пираты не боятся встретить сопротивление.

«Чего им бояться? Это уже за рамки переступает, за несколько часов они напали на два судна, захватили 17 человек», — пояснил Войтенко.

На его памяти за последние 15 лет пираты не нападали на суда вблизи Камеруна.