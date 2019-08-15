Трамп прокомментировал стрельбу в Филадельфии

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Стрелка из Филадельфии вообще нельзя было выпускать на улицы. У него была долгая и очень опасная криминальная история. После того, как он ранил стольких полицейских и был схвачен, он выглядел так, как будто неплохо проводил время. Долгий приговор — нужно быть намного более жёсткими по уличной преступности!» — написал он.

Ранее на севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой​​​. На место прибыли полицейские и спецназ.

Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Одного подозреваемого задержали, ещё один забаррикадировался в здании и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов

В ходе перестрелки ранения получили шесть полицейских. Позднее их выписали из больницы. Стрелок был задержан.