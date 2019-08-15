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США сообщили о взрыве в космосе 

Рамблер + ещё 6 38 минут назад
Ступень ракеты-носителя Ариан-4 взорвалась на орбите, сообщила в твиттере 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.
Ариан-4 — европейская одноразовая ракета-носитель. Она была разработана французским Национальным центром космических исследований. Ариан-4 использовалась в 1988-2003 годах, запускалась 116 раз (успешно — 113) с космодрома Куру. Примерно половина коммерческих спутников были запущены с ее помощью в период ее эксплуатации.
По данным 18-й эскадрильи ВВС США, 22 июля 2019-го около полудня по московскому времени на орбите взорвалась отслужившая третья ступень одной из Ариан-4.
Американские военные не считают, что взрыв произошел в результате столкновения ступени с другим объектом. В то же время они убеждены, что взрыв ступени привел к тому, что на орбите появились семь обломков.
Военные США, как пишет ТАСС, следят за искусственными объектами в космосе с 1957 года и с тех пор занесли в соответствующий каталог 39 тысяч таковых. Среди 22 тысяч объектов, за которыми американцы постоянно следят в настоящее время, 5% — действующие аппараты.
Комментарии69
В мире , Видео , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , США
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