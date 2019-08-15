Украли полмиллиарда: как Италия пострадала от пиратов

Согласно исследованию Серии А итальянской футбольной лиги, в 2018 году Италия потеряла €455 млн из-за пиратства. Всего за прошедший год было зафиксировано 578 млн актов незаконного распространения чужой интеллектуальной собственности, что ощутимо ударило по экономике страны.

Акты пиратства в Италии, когда медиаконтент распространяется незаконным образом, приобрели пугающую частоту. Согласно исследованию Серии А итальянской футбольной лиги, в 2018 году было зафикисировано 578 млн подобных случаев, из-за чего итальянская экономика недосчиталась €445 млн в своем бюджете.

Используя это исследование, компания Pointer Brand Protection сделала инфографику, в которой отразила другие показатели, связанные с пиратством в Италии.

Так, 38% граждан страны старше 15 лет хотя бы раз в жизни участвовали в пиратстве.

22 млн актов пиратства от общего количества связаны со спортивными состязаниями, что на 57% больше, чем в 2017 году. При этом свыше 60% от всего украденного контента связано с футболом. Исследователи прогнозируют, что такие темпы пиратства приведут к потере работы для 5,9 тыс. человек.

«Наш опыт работы с клиентами в спортивной индустрии показывает, что контрафакция, пиратство и другие действия, которые нарушают права интеллектуальной собственности лиг, клубов и брендов, все более серьезно воспринимаются властями и теми, кого это коснулось. Борьба с контрафакцией в интернете необходима не только для защиты интересов бизнеса, но и благосостояния потребителей. Акты пиратства являются частью экономики черного рынка, которая питает организованную преступность и мешает организациям, которых фанаты хотят поддержать. Это новое исследование является своевременным напоминанием о том, что серьезность проблемы резко возросла и что бренды должны принять меры, если они хотят с этим бороться», — прокомментировал ситуацию генеральный директор Pointer Brand Protection Роберт Сток.

В 2019 году американские ОТТ-сервисы и операторы платного телевидения потеряют $9,1 млрд из-за пиратов и тех пользователей, которые разрешают своим родственникам и друзьям пользоваться своим оплаченным аккаунтом, сообщает аналитическая компания Parks Associates в своем исследовании 360 Deep Dive: Account Sharing and Digital Piracy. Ожидается, что к 2024 году этот показатель достигнет $12,5 млрд

«Рост числа подписчиков и видеоплатформ сигнализирует о здоровом развитии рынка OTT. Но большое количество сервисов и агрессивные способы продвижения контента в будущем могут спровоцировать рост пиратского потребления», — заявил старший директор по исследовательский деятельности и главный аналитик Parks Associates Бретт Саппингтон.

По словам Саппингтона, рано или поздно расходы потребителей на видео достигнут своего предела, и тогда зрители начнут использовать пиратские методы, чтобы получить интересный им материал — в первую очередь это касается спортивных трансляций и другого контента, доступ к которому не подразумевает бесплатный пробный период.

На прошлой неделе руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович рассказал о том, что наиболее эффективным методом в борьбе с пиратским контентом является лишение пиратов финансирования.

«Блокировка сайтов, на которых распространяется пиратский контент — это как чистить снег. Он постоянно падает. Чистишь — новый падает. Проблема немного глубже. Поэтому задача, скорее всего, в том, чтобы лишить пиратов финансирования», — пояснил Гершкович.

По его словам, в рамках ПМЭФ обсуждалось предложение блокировки рекламы на ресурсах с пиратским контентом.

На сессии ПМЭФ, посвященной борьбе с пиратством в России, глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил новый девиз своего ведомства — «трафик, деньги, два ствола».

Руководитель надзорного органа выразил мнение, что для борьбы с пиратством нужно заставить web-мастеров потерять интерес к этому рынку. Он отметил, что пиратский рынок должен стать опасным с точки зрения уголовного преследования и неинтересным с точки зрения денег.