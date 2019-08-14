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Украину предложили сделать приоритетом внешней политики США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер президентской гонки в США демократ Джозеф Байден заявил, что сделал бы Украину приоритетом внешней политики. Ответы кандидатов по вопросам международных отношений от Демократической партии США опубликованы на сайте Совета по международным отношениям.
«Я бы сделал Украину приоритетом внешней политики США. В военной сфере я бы предоставил больше американской помощи для безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также расширил бы успешную учебную миссию для Вооруженных сил Украины, которая была инициирована администрацией Обамы-Байдена», — сказал политик.
В экономической сфере Байден заявил, что будет работать над увеличением прямых западных инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России, особенно в случае запуска газопровода «Северного потока-2». Он добавил, что вся помощь США должна осуществляться строго при условии антикоррупционных реформ внутри Украины.
Байден — 76-летний американский политик, трижды в своей карьере участвовал или заявлял о желании принять участие в президентских выборах (в 1988, 2004 и 2008 годах). В 1973 году стал сенатором от штата Дэлавер в возрасте 30 лет — минимально возможном для избрания на этот пост. Годом позже редакция журнала Time включила его в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». В 2016-м году он заявил о готовности баллотировать на пост президента по окончании полномочий Трампа.
Байден выступал за бомбардировки бывшей Югославии, поддержал военное вторжение США в Ирак, по окончании грузино-южноосетинского конфликта обещал Грузии финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов. Он также активно поддерживал санкции против России, введенные из-за украинского кризиса.
Выборы президента США пройдут в 2020 году. По данным политических опросов, у Байдена пока наиболее высокие шансы стать кандидатом от своей партии.
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В мире , США , Украина , Джозеф Байден , Демократическая партия США , Журнал Time
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