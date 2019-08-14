Украину предложили сделать приоритетом внешней политики США

«Я бы сделал Украину приоритетом внешней политики США. В военной сфере я бы предоставил больше американской помощи для безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также расширил бы успешную учебную миссию для Вооруженных сил Украины, которая была инициирована администрацией Обамы-Байдена», — сказал политик.

В экономической сфере Байден заявил, что будет работать над увеличением прямых западных инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России, особенно в случае запуска газопровода «Северного потока-2». Он добавил, что вся помощь США должна осуществляться строго при условии антикоррупционных реформ внутри Украины.

Байден — 76-летний американский политик, трижды в своей карьере участвовал или заявлял о желании принять участие в президентских выборах (в 1988, 2004 и 2008 годах). В 1973 году стал сенатором от штата Дэлавер в возрасте 30 лет — минимально возможном для избрания на этот пост. Годом позже редакция журнала Time включила его в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». В 2016-м году он заявил о готовности баллотировать на пост президента по окончании полномочий Трампа.

Байден выступал за бомбардировки бывшей Югославии, поддержал военное вторжение США в Ирак, по окончании грузино-южноосетинского конфликта обещал Грузии финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов. Он также активно поддерживал санкции против России, введенные из-за украинского кризиса.

Выборы президента США пройдут в 2020 году. По данным политических опросов, у Байдена пока наиболее высокие шансы стать кандидатом от своей партии.