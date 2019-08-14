В Тбилиси разъяснили украинскому журналисту отношение к россиянам в Грузии

Профессор Кавказского международного университета, авторитетный эксперт Петрэ Мамрадзе напомнил украинскому журналисту Кириллу Сазонову , удивившемуся хорошему отношению к россиянам в Грузии , что «грузинский народ мудр и отличает отношения между народами и правительствами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

«Как гражданин Грузии и грузин я горжусь тем, что у подавляющего большинства грузинского народа хватило мудрости резко отличить отношения между народами России и Грузии и между правительствами двух стран», — заявил аналитик газете ВЗГЛЯД.

«Напрасно Сазонов удивляется словам батумского таксиста о вине (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили в августовской войне 2008 года. В своей книге «Авантюра 08.08.08» я написал о том, что Саакашвили совершил тогда кровавую военно-политическую авантюру, и это понимает подавляющее большинство населения Грузии. При этом в Грузии никогда не смирятся с оккупацией Абхазии и Южной Осетией», — сказал эксперт.

По словам Петрэ Мамрадзе, «даже после войны-2008 все старания Саакашвили и его сообщников раскрутить пропаганду против русского народа не увенчались успехом, разве что под ее влияние попала незначительная часть грузин».

«Запрещали песни на русском, экс-президент называл Россию монгольской ордой, но не подействовало. И это надо приветствовать. Ведь не менее миллиона грузин проживает в России», — сказал профессор Кавказского университета.

Что касается нынешних сложностей в отношениях Москвы и Тбилиси, Мамрадзе отметил, что «подавляющее большинство россиян против санкций по отношению к Грузии, и это адекватно восприняли в руководстве России».

«Я жесткий критик «Грузинской мечты». Но я объективно признаю ее роль в том, что, если при Саакашвили для россиян Грузия была второй по враждебности страной после Америки, то сейчас крайне малая часть россиян считает Грузию недружественным государством», — отметил аналитик.

Мамрадзе отметил, что «и на Западе признают достижения нынешнего грузинского руководства в том, что нет такого накала в отношениях Тбилиси и Москвы».

«Такая политика руководства Грузии ограничивает Москву в принятии санкций, и это поддерживают западные партнеры Грузии», — отметил он.

«Наконец я бы хотел напомнить украинскому журналисту, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после войны, а Украина не стала делать этого. Грузия вышла из СНГ, а Украина не вышла. Может быть, Сазонову стоит удивляться этому? Кстати, когда украинский посол в Грузии критиковал Тбилиси за то, что страна в июне приняла делегацию Госдумы России, приехавшую на Межпарламентскую ассамблею православия, я хотел задать ему такой же вопрос — как так получается, что у нас нет с Россией дипотношений, а у Украины есть?», — заявил грузинский эксперт.

Напомним, ранее украинский журналист Кирилл Сазонов, посетивший во время отпуска Батуми, пожаловался на хорошее отношение к россиянам в Грузии.

«Отношение к русским — лояльное. Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист — зря Саакашвили начал войну», — написал журналист Facebook.

Причем подписчики журналиста в комментариях не поддержали его позицию.