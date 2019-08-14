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Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Обвиняемый в терактах в мечетях города Крайстчерч Брентон Таррант смог отправить в Россию письмо из тюрьмы. Тюремное руководство объяснило произошедшее ошибкой и пообещало принять меры, чтобы подобное больше не повторилось, сообщает газета The New Zealand Herald.
По данным издания, письмо, предположительно, могло стать ответом некоему Алану, который якобы проживает в России.
В письме обвиняемый в убийстве рассказывает о своих путешествиях по России и называет ее своим «любимым местом в мире». Он также благодарить Алана за то, что тот прислал ему почтовые марки и называет их ярким пятном в серой камере, пишет газета.
Исполнительный директор исправительных учреждений Кристин Стивенсон извинилась за произошедшее и отметила, Брентону Таранту позволили отправить письмо по ошибке, так как «отправка почты является одним из минимальных прав [заключенных]».
При этом, по информации издания, Стивенсон пояснила, что уже внесены соответствующие изменения, которые сделают процесс контроля за почтой заключенного «настолько эффективным, насколько это необходимо».
Нападения на мечети в Крайстчерче произошли 15 марта. В результате терактов погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему — 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту — были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он отказался признать себя виновным. Заседание, на котором будут заслушаны обвинения и объяснения австралийца, состоится 4 мая 2020 года.
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