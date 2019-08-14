В Черногории ввели штрафы до 20 тысяч евро за курение в закрытых помещениях

Черногории вступил в силу закон, запрещающий курение в закрытых помещениях. Теперь за это грозят штрафы в десятки тысяч евро.

Парламент принял документ 31 июля. Курить запрещается в закрытых помещениях всех общественных и коммерческих объектов (кроме казино), особенно в той части кафе и ресторанов, где подаются еда и напитки.

"Законом четко приписаны условия изоляции, площади, места расположения и оборудования помещения для курения", — отмечает национальное телевидение.

Так, курилки должны быть изолированы от утечки дыма, их площадь должна составлять не менее 10 квадратных метров, но занимать при этом не более 20 процентов рабочего или общественного пространства, а кроме того, через них не должно быть прохода в другие помещения.

Ранее закон предполагал, что после уплаты специального налога часть кафе, ресторана или бара можно выделить в "курящую зону". На практике это иногда означало установку значка о разрешении курения, но каких-либо стен и перегородок не сооружалось.

Каким образом будет вестись контроль за исполнением закона в одной из самых курящих стран Балкан, не уточнятся. Отмечается, что штраф для владельцев заведений-нарушителей может составить до 20 тысяч евро.