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В Вашингтоне обеспокоены ракетными пусками КНДР 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
США обеспокоены запусками ракет в КНДР и будут продолжать критику подобных действий. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон во время телеконференции, выдержки из которой транслировал в среду южнокорейский телеканал KBS.
"Мы обеспокоены развитием ситуации с ракетами и продолжим критиковать Пхеньян за их испытания. Мы продолжаем работу с партнерами и союзниками в рамках санкций Совета Безопасности ООН с тем, чтобы кампания давления на Северную Корею продолжалась", — сказала она.
Томпсон также отметила, что США продолжат диалог с КНДР и надеются, что ее лидер Ким Чен Ын выполнит данные им обязательства по денуклеаризации. Заместитель госсекретаря выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова вернутся к обсуждению.
"Мы хотим, чтобы переговоры произошли. Мы ведем обсуждение на рабочем уровне и уверены в том, что президент [Трамп] и председатель Ким [Чен Ын] снова встретятся", — подчеркнула она.
10 августа КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 км. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проведенные северокорейскими военными.
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Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , Оружие , США , Андреа Томпсон , Чен Ким , Дональд Трамп , Совбез ООН , КНДР , Пхеньян
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