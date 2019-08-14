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Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, к россиянам относятся лояльно. Журналист заявил, что не может этого понять.
"Восьмого числа в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет", — заявил Сазонов.
Он добавил, что произошедшее является необъяснимым феноменом.
Ранее сообщалось, что туристический поток из России в Грузию снизился минимум на 70%.
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В мире , Общество , Кирилл Сазонов
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