Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, к россиянам относятся лояльно. Журналист заявил, что не может этого понять.

"Восьмого числа в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет", — заявил Сазонов.

Он добавил, что произошедшее является необъяснимым феноменом.

Ранее сообщалось, что туристический поток из России в Грузию снизился минимум на 70%.