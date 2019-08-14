Закон о государственном языке на Украине не нуждается в фундаментальном пересмотре, об этом в интервью изданию "Детектор медиа" заявил советник президента Владимира Зеленского, избранный депутат Верховной рады Никита Потураев.
"Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка", — утверждает Потураев.
При этом, по его словам, необходимо исправить "некоторые баги", имеющиеся в законе.
"Потому что, вообще, ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону", — заключил соратник Зеленского.
В середине июля на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае бывшим тогда президентом Петром Порошенко. Он предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. В апреле победивший на выборах президента Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, данный закон противоречит конституции Украины, предусматривает принудительную украинизацию всех сторон жизни с введением штрафных санкций за неиспользование украинского языка. "Эти меры лишь отталкивают население Донбасса, нарушают права миллионов других русскоязычных украинцев", — заключил Лукашевич.