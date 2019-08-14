Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник Зеленского выступил в защиту закона о тотальной украинизации 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Закон о государственном языке на Украине не нуждается в фундаментальном пересмотре, об этом в интервью изданию "Детектор медиа" заявил советник президента Владимира Зеленского, избранный депутат Верховной рады Никита Потураев.
"Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка", — утверждает Потураев.
При этом, по его словам, необходимо исправить "некоторые баги", имеющиеся в законе.
"Потому что, вообще, ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону", — заключил соратник Зеленского.
В середине июля на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае бывшим тогда президентом Петром Порошенко. Он предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. В апреле победивший на выборах президента Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, данный закон противоречит конституции Украины, предусматривает принудительную украинизацию всех сторон жизни с введением штрафных санкций за неиспользование украинского языка. "Эти меры лишь отталкивают население Донбасса, нарушают права миллионов других русскоязычных украинцев", — заключил Лукашевич.
Последние новости
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья Россиянка пыталась пересечь границу с Китаем в кроссовках, полных золота
Комментарии
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Никита Потураев , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Закроем для судов»: в Киеве хотят заблокировать Крым3
Россия оправдалась перед ООН за украинцев32
План «Б» вместо газа: Украина готовится к худшему10
США усомнились в продлении СНВ-III из-за России19
Раскрыто состояние упавшего в обморок Дельфина
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение