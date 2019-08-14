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Додон рассказал о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинёв стремится к восстановлению стратегических отношений с Москвой.
Как написал глава Молдавии на своей странице в Facebook, об этом он сказал на встрече с членом палаты представителей конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в стране.
«Заверил американского гостя в твёрдой позиции Кишинёва по сохранению в силе всех международных соглашений нашей страны, в том числе с Европейским союзом. При этом Республика Молдова будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией», — указал Додон.
Вместе с этим молдавский лидер добавил, что стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития диалога между Молдавией и США.
Ранее Додон в ходе прямой линии заявил, что Кишинёв и Москва в сентябре могут подписать соглашение о социальных гарантиях.
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В мире , Политика , СНГ , Игорь Додон , ЕС , Кишинёв , Молдова
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