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«Квартал 95» спародировал Зеленского 

Рамблер + ещё 11 31 минуту назад
Фото: Reuters
Студия «Квартал 95» на концерте в Одессе впервые показала серию юмористических номеров о действующем президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщает «Газета.ru».
По данным издания, роль главы государства исполнил юморист Юрий Великий, ранее игравший в дуэте «Братья Шумахеры». Во время концерта участники «Квартала 95» обыграли то, как Зеленский ел шаурму на заправке, пошутили над массовым увольнением им госслужащих. Также предметом шуток стало и постоянное присутствие рядом с Владимиром Зеленским главы офиса президента Андрея Богдана.
Актер Юрий Великий, сыгравший президента Украины, заявил ранее в интервью «КП в Украине», что давно хотел сделать пародию на Зеленского.
«Когда только пришел в «Квартал», сидя на авторских читках, я наблюдал за его эмоциями, шутками, выражениями. Наверное, желание сделать пародию на него у меня было еще с тех времен. А когда он вышел из юмора… Нет, неправильно сказал! Не могу сказать ушел и не могу сказать вышел… Когда он немножко отошел от юмора и стал заниматься государственными делами, я понял, что это — то самое время, когда нужно делать пародию», — пояснил актер.
Он также отметил, что «участвовал на равноправных условиях в конкурсе на лучшего пародиста Зеленского, который был объявлен студией „Квартал 95“» и признался, что сложно пародировать человека, с которым близко знаком.
«В свое время он был моим творческим наставником. Я многому учился, глядя на него, слушая его. Конечно, не могу о нем читать шутки, которые могут его конкретно оскорбить», — подчеркнул артист.
Владимир Зеленский до победы на выборах президента Украины являлся художественным руководителем «Квартала 95». В биографии нынешнего президента Украины, размещенной на сайте студии, отмечается, что «Владимир Зеленский, как один из продюсеров и соавтор многих проектов, был активно вовлечен в кино— и телепроизводство» и «помимо этого, принимал участие в съемках в качестве ведущего и актера».
Комментарии
В мире , Политика , Украина , Андрей Богдан , Владимир Зеленский
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