«Квартал 95» спародировал Зеленского

Студия «Квартал 95» на концерте в Одессе впервые показала серию юмористических номеров о действующем президенте Украины Владимире Зеленском . Об этом сообщает «Газета.ru».

По данным издания, роль главы государства исполнил юморист Юрий Великий, ранее игравший в дуэте «Братья Шумахеры». Во время концерта участники «Квартала 95» обыграли то, как Зеленский ел шаурму на заправке, пошутили над массовым увольнением им госслужащих. Также предметом шуток стало и постоянное присутствие рядом с Владимиром Зеленским главы офиса президента Андрея Богдана

Актер Юрий Великий, сыгравший президента Украины, заявил ранее в интервью «КП в Украине», что давно хотел сделать пародию на Зеленского.

«Когда только пришел в «Квартал», сидя на авторских читках, я наблюдал за его эмоциями, шутками, выражениями. Наверное, желание сделать пародию на него у меня было еще с тех времен. А когда он вышел из юмора… Нет, неправильно сказал! Не могу сказать ушел и не могу сказать вышел… Когда он немножко отошел от юмора и стал заниматься государственными делами, я понял, что это — то самое время, когда нужно делать пародию», — пояснил актер.

Он также отметил, что «участвовал на равноправных условиях в конкурсе на лучшего пародиста Зеленского, который был объявлен студией „Квартал 95“» и признался, что сложно пародировать человека, с которым близко знаком.

«В свое время он был моим творческим наставником. Я многому учился, глядя на него, слушая его. Конечно, не могу о нем читать шутки, которые могут его конкретно оскорбить», — подчеркнул артист.