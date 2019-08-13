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Оркестр из США отменил выступление Пласидо Доминго, обвиненного в домогательствах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Филадельфийский оркестр отменил выступление испанской оперной звезды Пласидо Доминго в связи с тем, что в его адрес поступили многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом передает Associated Press.
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Как известно, певец до этого получил приглашение выступить на концерте.
Представители оркестра объясняют отмену приглашения тем, что стремятся обеспечить безопасную, уважительную, поддерживающую и подходящую обстановку на музыкальном вечере.
Ранее сообщалось, что несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
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В мире , Пласидо Доминго , Associated Press , США
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