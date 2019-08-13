Филадельфийский оркестр отменил выступление испанской оперной звезды Пласидо Доминго в связи с тем, что в его адрес поступили многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом передает Associated Press.
Как известно, певец до этого получил приглашение выступить на концерте.
Представители оркестра объясняют отмену приглашения тем, что стремятся обеспечить безопасную, уважительную, поддерживающую и подходящую обстановку на музыкальном вечере.
Ранее сообщалось, что несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.