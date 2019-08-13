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Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
В понедельник Порошенко прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Директор ведомства Роман Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента состоится с применением полиграфа. На брифинге после допроса Порошенко заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", — заявили в пресс-службе Госбюро расследований в комментарии изданию "Украинская правда".
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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Комментарии1
В мире , Украина , Роман Труба , Петр Порошенко , Украинская правда
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