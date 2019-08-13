В ООН заявили об «отчаянном положении» украинцев в Крыму

Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила на заседании Совета безопасности об «отчаянном» положении украинских граждан в Крыму.

«Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство», — приводит ТАСС слова Карен Пирс.

Среди других регионов с «отчаянным положением» международного гуманитарного права постпред Великобритании назвала Южный Судан, Сирию, Мали и Сахель.

И.о. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что на территории РФ нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к России неуместно.