Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ООН заявили об «отчаянном положении» украинцев в Крыму 

Рамблер + ещё 3 18 минут назад
Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила на заседании Совета безопасности об «отчаянном» положении украинских граждан в Крыму.
«Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство», — приводит ТАСС слова Карен Пирс.
Украинский чиновник опубликовал письма от жителей Крыма
Среди других регионов с «отчаянным положением» международного гуманитарного права постпред Великобритании назвала Южный Судан, Сирию, Мали и Сахель.
И.о. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что на территории РФ нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к России неуместно.
«У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили», — отметил Полянский, обращаясь к Пирс.
Комментарии181
В мире , Видео , Политика , Украина , Республика Крым , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онищенко предрек россиянам массовый запой
США задумались о судьбе СНВ-3 после взрыва в РФ145
«Ужасное решение». Трамп пригрозил выходом из ВТО57
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу176
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ52
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение