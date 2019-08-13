Ответный ход: Зеленский упрощает выдачу гражданства россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить порядок выдачи россиянам украинского гражданства. По его словам, речь идет о лицах, которых «преследуют по политическим убеждениям». Кроме того, упрощенный порядок распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал подготовить законопроект об упрощении процедуры выдачи украинского гражданства для граждан Российской Федерации . Об этом сообщается на сайте украинского главы.

Украинские паспорта получат в ускоренном режиме лица, подвергающиеся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые «обеспечивали нацбезопасность и оборону Украины».

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неправильной выдачу паспортов РФ жителям Донбасса, сравнив это с выдачей украинских паспортов жителям Красноярского края , передает ФАН.

«Я понимаю, что традиция давно пошла — и в Крыму раздавались [паспорта РФ], и в Закарпатье тихонько раздавались венгерские паспорта… Я считаю, что это неправильно, это незаконно. Донецк и Луганск — это наша земля, там живут наши люди. Сегодня они находятся в тяжелейшем оккупированном состоянии», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что не видит смысла в раздаче российских паспортов украинцам.

В конце июля секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что власти Украины изучают возможность введения национальных санкций против жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР из-за указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российского гражданства.

Данилюк добавил, что решение Москвы об упрощении выдачи паспортов для жителей региона — «нарушение минских соглашений и спланированная провокация».

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Отныне получить российский паспорт смогут не только те, кто проживает на неподконтрольных Киеву территориях, но и все жители Донбасса.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам.

Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал российский президент.

Он также заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Российский лидер назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на указ Путина.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что некоторые украинцы захотят получить российское гражданство после начала антикоррупционной борьбы и люстрации на Украине. По словам Зеленского, это будут «те граждане страны, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти».

2 августа главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что жителей Луганской и Донецкой областей, обратившихся за получением российского паспорта, вызвали на допросы, передает НСН.

Он отметил, что следователи, которые занимаются установлением личностей граждан Украины, которые решили получить паспорт РФ, действуют согласно украинскому законодательству.

При этом Матиос подчеркнул, что из 13 тысяч человек, о которых известно украинским властям, личности большинства были установлены.