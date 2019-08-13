Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины в 14:10 произвели шесть выстрелов из танка по направлению Авдеевка — Ясиноватая, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — сообщили в СЦКК, передает «Донецкое агентство новостей».
Украинские силовики позднее обстреляли село Коминтерново 10 минами калибра 120 мм, добавили в центре.
Ранее во вторник сообщалось, что ВСУ впервые после объявления нового перемирия применили артиллерийское вооружение калибра 122 мм.
Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку на русском Зеленский поручил упростить предоставление гражданства россиянам
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу2
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов106
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках37
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров19
Российский десантник убил другого одним ударом40
Видео
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
00:06
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров
Происшествия
01:27
ЧП в Северодвинске: Кремль прокомментировал данные о радиации
Политика
00:29
Назван вероятный новый посол США в России
В мире Политика
01:02
Московский показ фильма Тарантино закончился трагедией
Происшествия Другое
01:50
В России ответили США по Крыму
Политика
00:57
«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение