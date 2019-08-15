Трамп призвал Си Цзиньпина решить проблему Гонконга «быстро и гуманно»

«Я знаю президента Си Цзиньпина очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень уважает свой народ», — заявил Трамп.

По его словам, глава Китая является хорошим человеком и остается таковым даже в «жестких делах».

«У меня нет никаких сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет сделать это», — подчеркнул Трамп.

В конце записи президент США написал: «Личная встреча?», возможно намекая на переговоры по поводу ситуации в Гонконге.

Ранее Трамп там же в Twitter предупредил о значительном усилении группировки войск на границах с административным районом Гонконга. Он выразил надежду, что в сложившейся ситуации все будут сохранять спокойствие.