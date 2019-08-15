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Трамп призвал Си Цзиньпина решить проблему Гонконга «быстро и гуманно» 

Ридус + ещё 16 44 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется, что председателю КНР Си Цзиньпину удастся «быстро и гуманно» разрешить ситуацию, сложившуюся в Гонконге. Об этом американский лидер написал в Twitter.
«Я знаю президента Си Цзиньпина очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень уважает свой народ», — заявил Трамп.
По его словам, глава Китая является хорошим человеком и остается таковым даже в «жестких делах».
«У меня нет никаких сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет сделать это», — подчеркнул Трамп.
В конце записи президент США написал: «Личная встреча?», возможно намекая на переговоры по поводу ситуации в Гонконге.
Ранее Трамп там же в Twitter предупредил о значительном усилении группировки войск на границах с административным районом Гонконга. Он выразил надежду, что в сложившейся ситуации все будут сохранять спокойствие.
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В мире , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Китай
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