Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Порошенко по-русски заявил о любви к украинскому языку 

Рамблер + ещё 5 20 минут назад
Фото: кадр из видео
Младший сын экс-президента Украины Михаил Порошенко заявил, что любит украинский язык, но не говорит на нем. Запись интервью с молодым человеком на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая.
«Ну, конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — признался он.
Он добавил, что украинский язык ему «ближе к сердцу».
«Но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски», — заключил Михаил Порошенко.
Также у него спросили, на каком языке дома говорят отец и мать, и он заявил, что на украинском.
Пришедший на смену Петру Порошенко Владимир Зеленский заявлял, что украинским властям не стоит «давить» русский язык и языки меньшинств. Он подчеркивал, что украинский язык имеет статус государственного, и этого достаточно для его развития и закрепления.
В феврале 2018-го на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления закона в силу в 2012 году в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального.
В том же году Рада одобрила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий сотрудников государственных организаций и банков общаться на рабочем месте только на украинском языке.
Также в стране действует закон о языковых квотах на телевидении, по которому 75 процентов эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке. За нарушения телекомпаниям грозят штрафы.
Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Татьяна Высоцкая , Михаил Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда о левше
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках2
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов90
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров6
Российский десантник убил другого одним ударом2
Видео
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
00:06
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров
Происшествия
01:27
ЧП в Северодвинске: Кремль прокомментировал данные о радиации
Политика
00:29
Назван вероятный новый посол США в России
В мире Политика
01:02
Московский показ фильма Тарантино закончился трагедией
Происшествия Другое
01:50
В России ответили США по Крыму
Политика
00:57
«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ
В мире Другое
04:05
Из Пенсионного фонда похитили 11 млрд рублей
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение