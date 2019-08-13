Сын Порошенко по-русски заявил о любви к украинскому языку

«Ну, конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — признался он.

Он добавил, что украинский язык ему «ближе к сердцу».

«Но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски», — заключил Михаил Порошенко.

Также у него спросили, на каком языке дома говорят отец и мать, и он заявил, что на украинском.

Пришедший на смену Петру Порошенко Владимир Зеленский заявлял, что украинским властям не стоит «давить» русский язык и языки меньшинств. Он подчеркивал, что украинский язык имеет статус государственного, и этого достаточно для его развития и закрепления.

В феврале 2018-го на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления закона в силу в 2012 году в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального.

В том же году Рада одобрила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий сотрудников государственных организаций и банков общаться на рабочем месте только на украинском языке.

Также в стране действует закон о языковых квотах на телевидении, по которому 75 процентов эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке. За нарушения телекомпаниям грозят штрафы.