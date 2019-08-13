Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно закону, рассчитывать на упрощенное получение украинского паспорта могут иностранцы и лица без гражданства, которые защищали страну, и граждане России, подвергающиеся на родине преследованиям по политическим мотивам.
Для получения гражданства Украины указанные категории заявителей должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства.
Россиянам также придется документально подтвердить факт политического преследования. В качестве подтверждений в законе перечислены справка из МИД Украины, диппредставительства или консульского представительства Киева за рубежом.