Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, рассчитывать на упрощенное получение украинского паспорта могут иностранцы и лица без гражданства, которые защищали страну, и граждане России, подвергающиеся на родине преследованиям по политическим мотивам.

Для получения гражданства Украины указанные категории заявителей должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства.