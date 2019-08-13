Ответный ход: Зеленский позвал «преследуемых россиян» на Украину

Согласно ему, вскоре для вступления в гражданство Украины преследуемым россиянам будет достаточно документально доказать, что их преследуют в России по политическим причинам, и подать заявление об отказе от гражданства РФ.

Доказательством преследований глава государства поручил считать справку из консульского или дипломатического представительства Украины или Министерства ее иностранных дел.

Аналогичным образом Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали или принимают участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, гражданам России станет проще получить статус беженца — Зеленский поручил оптимизировать процесс его предоставления им. Целью упомянутых мер в указе названо обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.