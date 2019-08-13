Китай ввел войска в район границы с Гонконгом

Согласно официальной версии, Пекин начал крупномасштабные военные учения.

Китай вводит войска на границу с Гонконгом , где уже около трех месяцев проходят многомиллионные протесты. Колонны бронетехники и грузовиков растянулись на километры и перекрывают шоссе и городские улицы.

Официально в Пекине уверяют, что армия и другие подразделения специальных сил приступили к крупномасштабным учениям, которые никак не связаны с уличными беспорядками.

Ранее из-за новой волны протестов и массовой забастовки в аэропорту Гонконга пришлось отменить все рейсы. Тысячи митингующих ворвались в здание и парализовали работу. Пекин эту акцию назвал проявлением терроризма.

Протесты в Гонконге вспыхнули в начале июня из-за резонансного закона, который разрешает экстрадировать подозреваемых материковому Китаю.