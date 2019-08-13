Польша «ополчилась» на Россию

Европе следует усилить борьбу с российской дезинформацией. Об этом, как сообщает RT, гласит документ Польского института международных дел.

ПИМД — аналитический центр. Он сотрудничает с министерствами обороны и иностранных дел Польши , а финансируется по большей части из бюджета страны.

Недавно в институте подготовили бюллетень, в котором обвинили Россию в попытках влиять на внутренние процессы в Европейском союзе , в качестве примера привели якобы имевшее место вмешательство в выборы в Европарламент и призвали усилить противостояние дезинформации со стороны Москвы.

В 2015 году в ЕС с той самой целью была создана Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (StratCom). В нее входят служащие Европейской службы внешних связей и эксперты по России. Среди прочего они мониторят российские СМИ на предмет фейков и пропаганды, проводят форумы и брифинги, обучают журналистов.