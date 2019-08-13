Европе следует усилить борьбу с российской дезинформацией. Об этом, как сообщает RT, гласит документ Польского института международных дел.
ПИМД — аналитический центр. Он сотрудничает с министерствами обороны и иностранных дел Польши, а финансируется по большей части из бюджета страны.
Недавно в институте подготовили бюллетень, в котором обвинили Россию в попытках влиять на внутренние процессы в Европейском союзе, в качестве примера привели якобы имевшее место вмешательство в выборы в Европарламент и призвали усилить противостояние дезинформации со стороны Москвы.
В 2015 году в ЕС с той самой целью была создана Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (StratCom). В нее входят служащие Европейской службы внешних связей и эксперты по России. Среди прочего они мониторят российские СМИ на предмет фейков и пропаганды, проводят форумы и брифинги, обучают журналистов.
Ныне подразделения StratCom есть в МИДах некоторых европейских стран. В Польском институте международных дел считают, что этого недостаточно для успешного сопротивления российской пропаганде. Там призывают создать подразделения StratCom во всех странах ЕС, усилить сотрудничество с Центром стратегических коммуникаций НАТО и активнее поддерживать неправительственные организации финансово.