Евросоюз обеспокоен продлением ареста Дельпалю

"Европейский Союз остается главным торговым и инвестиционным партнером России. В связи с этим Представительство Европейского союза в Российской Федерации внимательно следит за делом гражданина ЕС, бизнесмена Филиппа Дельпаля, находящегося в заключении с 14 февраля. Продление срока его ареста до октября без доступа к слушаниям в суде для возможного обжалования или для встречи с семьей вызывает серьезную озабоченность и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека", — говорится в заявлении посла ЕС.

В представительстве ЕС вместе с тем отметили, что "вызывает вопросы тот факт, что коммерческое дело, такое как дело Baring Vostok, передается на рассмотрение в уголовном суде, а иностранные бизнесмены заключаются в тюрьму".