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Евросоюз обеспокоен продлением ареста Дельпалю 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Брюссель серьезно озабочен продлением срока ареста бизнесмену Филиппу Дельпалю в рамках дела Baring Vostok, сам процесс наносит ущерб инвестиционной привлекательности России, заявил во вторник глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.
"Европейский Союз остается главным торговым и инвестиционным партнером России. В связи с этим Представительство Европейского союза в Российской Федерации внимательно следит за делом гражданина ЕС, бизнесмена Филиппа Дельпаля, находящегося в заключении с 14 февраля. Продление срока его ареста до октября без доступа к слушаниям в суде для возможного обжалования или для встречи с семьей вызывает серьезную озабоченность и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека", — говорится в заявлении посла ЕС.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии Калви и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были переведены под домашний арест. В настоящее время в СИЗО остаются четверо фигурантов дела: топ-менеджер Baring Vostok Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Срок ареста Дельпаля был продлен Басманным судом 9 июля, 12 июля должна была рассматриваться апелляция на это решение, однако суд перенес ее рассмотрение.
В представительстве ЕС вместе с тем отметили, что "вызывает вопросы тот факт, что коммерческое дело, такое как дело Baring Vostok, передается на рассмотрение в уголовном суде, а иностранные бизнесмены заключаются в тюрьму".
"Данное решение наносит ущерб деловому и инвестиционному климату в России и может оказать негативное воздействие на привлечение иностранных инвесторов в страну", — подчеркнул посол ЕС.
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Комментарии1
В мире , Европа , Маркус Эдерер , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Иван Зюзин , Алексей Кордичев , ЕС , ФСИН , Брюссель
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