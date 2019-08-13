Зариф: США превратили Персидский залив в пороховую бочку

Американская торговля оружием превратила регион Персидского залива в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент, заявил глава МИД Ирана Мохамад Джавад Зариф.

«В прошлом году США продали региону оружия на $50 миллиардов. Некоторые страны региона, в которых проживает менее трети нашего населения, тратят $87 миллиардов на военные закупки. Давайте сделаем сравнение: в прошлом году Иран потратил $16 миллиардов на все свои вооружённые силы, при том что в армии почти миллион человек», — цитирует его Press TV.

По его словам, ОАЭ «потратили $22 миллиарда», а Саудовская Аравия $87 миллиардов.

«Если вы говорите об угрозах, исходящих из региона, то угрозы исходят от США и их союзников, которые наполняют регион оружием, что делает его взрывоопасным», — добавил Зариф.