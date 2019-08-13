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Вашингтон захотел поддержать Brexit без соглашения с ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон готов поддержать решение Лондона выйти из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон.
Болтон, который находится с визитом в Великобритании, заявил, что «если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его», передает Deutsche Welle.
«Мы хотим быть полезными в вопросе Brexit», — добавил он.
Болтон в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил возможность заключения торговой сделки между двумя странами после Brexit.
«Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее», — указал советник американского лидера.
По его словам, Лондон и Вашингтон могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.
Болтон и Джонсон также обсудили вопросы по Ирану, протесты в Гонконге и перспективы развития сетей 5G, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.
Отмечается, что Джон Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Джонсона.
Ранее стало известно, что Британия потребовала от ЕС изменить сделку по Brexit.
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Комментарии1
В мире , США , Brexit , Борис Джонсон , Джон Болтон , ЕС , Deutsche Welle , Великобритания
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