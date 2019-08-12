«Ганьба»: как Порошенко забросали яйцами в Киеве

Экс-президент Петр Порошенко снова попал под руку недовольных граждан — собравшиеся встречать политика после допроса в ГБР кидали в него яйца и кричали «Ганьба!». В прошлом месяце жители города Хмельницкий встретили Порошенко такими же криками и прогнали с митинга. В итоге возмущенный такой «всенародной любовью» бывший президент Украины и пригрозил согражданам физическим наказанием.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко пытались закидать яйцами в центре Киева после того, как политик вышел с допроса в Государственном бюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи Телеканал «Прямой».

Когда бывший глава государства вышел на улицу, там уже стояли две больших группы людей — его сторонников, а также оппонентов, они подняли шум и начали толкаться. Одни кричали: «Украине нужен порох», а другие же скандировали: «Ганьба!» (позор — укр.).

Журналисты также заметили среди митингующих «за бывшего президента» сына Порошенко Михаила и дочерей Александру и Евгению, которые пришли со своими друзьями.

В итоге кто-то бросил несколько куриных яиц в сторону Порошенко, однако не попал — яйца прилетели в находящихся здесь же журналистов. Порошенко в плотном окружении бойцов спецназа быстро прошел к своему автомобилю и уехал.

Месяц назад пользователи высмеяли Порошенко за то, как на митинге партии «Европейская солидарность» в Житомире политик призвал всех выкрикивать его фамилию, при этом он не стал ждать реакции присутствующих, а сам незамедлительно начал скандировать «Порошенко! Порошенко!», отбивая при этом такт рукой.

«Команда Порошенко нарочно делает свои выступления смешнее «95-го квартала»?

Зеленский забрал у них их бизнес, они решили забрать у Зеленского его?», — вопрошают зрители в сети.

В итоге ролик с представлением Порошенко пользователями Сети был наложен на песню из фильма «Приключения Буратино», передает ФАН.

Впрочем, «заводить» людей на митингах у Порошенко получается так себе — еще ранее под крики «Ганьба!» бывший президент Украины был вынужден сбежать со встречи с жителями города Свалява Закарпатской области.

Митинг был приурочен к предвыборной кампании партии Порошенко «Европейская солидарность» в Верховную раду.

В сети было опубликовано видео, как Порошенко спешно ретируется с места митинга, сопровождаемый сотрудниками охраны и окруженный толпой возмущенных свалявцев.

Кроме «ганьбы» бывший украинский лидер получил солидную порцию разнообразных матерных оскорблений. Один из митингующих заявил Порошенко, что тот «обокрал армию, всех обокрал».

Экс-президенту Украины уже не привыкать к такому приему со стороны украинцев. За три дня до этого жители Хмельницкого встретили его криками «Ганьба!» и также прогнали с митинга.

На кадрах опубликованного в сети видео Порошенко идет по улице, приветствуя горожан и пожимая встречным руки. В ответ на пожелание доброго дня экс-президент услышал оскорбления.

«Иди отсюда!» — кричали Порошенко возмущенные местные жители.

Кроме того, на записи слышны другие обидные слова и оскорбления в адрес политика. В результате он вместе со сторонниками был вынужден поспешно покинуть место встречи.

В июле нынешнего года возмущенный такой «всенародной любовью» бывший президент Украины и вовсе пригрозил согражданам физическим наказанием.

«Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: «Ганьба!» В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — пообещал Порошенко.

Впрочем, чтобы вызвать бурную реакцию общественности, Порошенко не обязательно даже и что-либо говорит — иногда хватает внешнего вида.

В январе нынешнего года Порошенко высмеяли за конфуз с одеждой — на встрече с депутатом израильского кнессета Юлием Эдельштейном оказалось, что край пиджака Порошенко заправлен в трусы через ширинку брюк. Политик так и позировал израильским фотографам, передает НСН.

Что касается возможных преступлений, то после поражения на президентских выборах против Порошенко было возбуждено сразу восемь уголовных дел. Его проверяют на причастность к фальсификациям документов, незаконному назначению правительства, государственной измене, отмыванию средств, злоупотреблению служебным положением и попытке узурпации судебной власти.