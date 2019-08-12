В ДНР заявили, что ситуация в Донбассе находится на грани эскалации

В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали откровенной агрессией обстрелы территории ДНР со стороны украинских силовиков и заявили, что ситуация находится на грани очередного витка эскалации.

Очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля. Народная милиция ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно заявляют о регулярных обстрелах со стороны силовиков.

"Нам все сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и поселков "нарушением перемирия". Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников", — сказал журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, данная ситуация только подтверждает заявления украинских политиков о том, что решение конфликта возможно только военным путем.