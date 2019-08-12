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В ДНР заявили, что ситуация в Донбассе находится на грани эскалации 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали откровенной агрессией обстрелы территории ДНР со стороны украинских силовиков и заявили, что ситуация находится на грани очередного витка эскалации.
Очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля. Народная милиция ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно заявляют о регулярных обстрелах со стороны силовиков.
"Нам все сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и поселков "нарушением перемирия". Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников", — сказал журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, данная ситуация только подтверждает заявления украинских политиков о том, что решение конфликта возможно только военным путем.
"Мы призываем мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия украинской стороны по уничтожению народа Донбасса. В настоящее время мы находимся на грани очередного витка кровопролития, и только решительные действия международных организаций и общества могут его остановить", — заявил Безсонов.
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Комментарии
В мире , Украина , Даниил Безсонов
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