Китай назвал бунтующую оппозицию террористами

В ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма». Такое заявление сделал официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан, передает РИА Новости.

«В последние дни демонстранты используют крайне опасные предметы для нападения на сотрудников полиции, (…), более того уже появляются ростки терроризма», — заявил дипломат.

В частности, Ян отметил, что бутылки с зажигательной смесью, которые некоторые из протестующих бросали в полицию, привели к телесным повреждениям. Он добавил, что действия несогласных являются как угрозой безопасности для местных жителей, так и ставят под вопрос стабильность всего специального района.

В конце июля стало известно, что в Гонконге банда из нескольких десятков мужчин в белых футболках напала с палками на протестующих в метро, в результате чего 45 человек пострадали.

1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.