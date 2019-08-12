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Китай назвал бунтующую оппозицию террористами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма». Такое заявление сделал официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан, передает РИА Новости.
«В последние дни демонстранты используют крайне опасные предметы для нападения на сотрудников полиции, (…), более того уже появляются ростки терроризма», — заявил дипломат.
В частности, Ян отметил, что бутылки с зажигательной смесью, которые некоторые из протестующих бросали в полицию, привели к телесным повреждениям. Он добавил, что действия несогласных являются как угрозой безопасности для местных жителей, так и ставят под вопрос стабильность всего специального района.
В конце июля стало известно, что в Гонконге банда из нескольких десятков мужчин в белых футболках напала с палками на протестующих в метро, в результате чего 45 человек пострадали.
1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.
В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.
Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.
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В мире , Кэрри Лам , Госсовет КНР , РИА Новости , Гонконг , Китай , Макао
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