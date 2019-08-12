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В команде Зеленского раскрыли методы информационной войны в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: страница Олександр Корнієнко на Facebook
Закон о работе украинских СМИ в условиях войны необходим для продвижения новой гуманитарной и информационной политики Киева в отношении Донбасса. Об этом заявил в интервью «РБК-Украина» будущий глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Соответствующий документ предложил принять депутат политической силы президента Владимира Зеленского Сергей Швец. Закон должен содержать так называемый «глоссарий войны» и вводить ограничения на подачу информации.
Корниенко объяснил, что вопрос об ограничениях планируется вынести на общественное обсуждение. «Глоссарий» же нужен в первую очередь для того, чтобы журналисты придерживались единой системы обозначений тех или иных понятий и «не называли белое зеленым», пояснил будущий депутат.
«Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы"», — сказал он.
«Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции министерства информационной политики и его несовершенного функционала», — добавил Корниенко.
По его словам, помимо создания информационного продукта на русском языке для жителей Донбасса, власти планируют создать единый гуманитарный комитет, который займется структурированием подачи информации о вооруженном конфликте на юго-востоке страны.
Владимир Зеленский анонсировал масштабную информационную войну в Донбассе сразу после победы на выборах главы государства. Таким образом президент Украины намерен реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории. О своих планах запустить русскоязычный канал для жителей Донбасса он заявлял еще во время предвыборной кампании.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , РБК-Украина , Киев
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