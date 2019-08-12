В команде Зеленского раскрыли методы информационной войны в Донбассе

Закон о работе украинских СМИ в условиях войны необходим для продвижения новой гуманитарной и информационной политики Киева в отношении Донбасса. Об этом заявил в интервью «РБК-Украина» будущий глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Соответствующий документ предложил принять депутат политической силы президента Владимира Зеленского Сергей Швец. Закон должен содержать так называемый «глоссарий войны» и вводить ограничения на подачу информации.

Корниенко объяснил, что вопрос об ограничениях планируется вынести на общественное обсуждение. «Глоссарий» же нужен в первую очередь для того, чтобы журналисты придерживались единой системы обозначений тех или иных понятий и «не называли белое зеленым», пояснил будущий депутат.

«Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы"», — сказал он.

«Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции министерства информационной политики и его несовершенного функционала», — добавил Корниенко.

По его словам, помимо создания информационного продукта на русском языке для жителей Донбасса, власти планируют создать единый гуманитарный комитет, который займется структурированием подачи информации о вооруженном конфликте на юго-востоке страны.

Владимир Зеленский анонсировал масштабную информационную войну в Донбассе сразу после победы на выборах главы государства. Таким образом президент Украины намерен реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории. О своих планах запустить русскоязычный канал для жителей Донбасса он заявлял еще во время предвыборной кампании.