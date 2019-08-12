Сложное положение: «Рустави-2» решено продать

Бизнемен Кибар Халваши объявил о сложном финансовом положении телекомпании «Рустави 2» и намерении продать ее с аукциона. Заявление Халваши размещено на сайте телеканала.

«К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны, чтобы вывести компанию из глубокого кризиса. Решил продать «Рустави 2» с помощью прозрачного конкурса тому, кто заплатит самую высокую цену. С учетом того, что компания стоит перед острым финансовым кризисом, конкурс должен завершиться в течение одной недели», — говорится в заявлении Халваши.

По словам Халваши, «Рустави 2» задолжала 70 млн лари (около 24 миллионов долларов), из них 27 миллионов лари (около 9 миллионов долларов) — задолженность перед государством.

Владелец телекомпании также обвинил бывшего гендиректора телекомпании Нику Гварамию в том, что он начал банкротить «Рустави-2» сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на неё. И подчеркнул, что готов вести переговоры с любым инвестором, кроме бывшего президент Грузии Михаила Саакашвили , назвав его «неформальным владельцем и управляющим „Рустави 2“».

По данным «Sputnik-Грузия», основанная в 1994 году «Рустави 2» несколько раз переходила из рук в руки. Халваши в 2015 году обратился с имущественным иском в суд, заявив, что прежние власти в 2006 году отобрали у него компанию. Бизнесмен выиграл дело, которое получило большой резонанс, в судах всех инстанций, в том числе в ЕСПЧ . 18 июля телекомпания сменила владельца сразу после оглашения решения Евросуда.