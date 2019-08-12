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Сложное положение: «Рустави-2» решено продать 

Рамблер + ещё 12 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Бизнемен Кибар Халваши объявил о сложном финансовом положении телекомпании «Рустави 2» и намерении продать ее с аукциона. Заявление Халваши размещено на сайте телеканала.
«К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны, чтобы вывести компанию из глубокого кризиса. Решил продать «Рустави 2» с помощью прозрачного конкурса тому, кто заплатит самую высокую цену. С учетом того, что компания стоит перед острым финансовым кризисом, конкурс должен завершиться в течение одной недели», — говорится в заявлении Халваши.
По словам Халваши, «Рустави 2» задолжала 70 млн лари (около 24 миллионов долларов), из них 27 миллионов лари (около 9 миллионов долларов) — задолженность перед государством.
Владелец телекомпании также обвинил бывшего гендиректора телекомпании Нику Гварамию в том, что он начал банкротить «Рустави-2» сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на неё. И подчеркнул, что готов вести переговоры с любым инвестором, кроме бывшего президент Грузии Михаила Саакашвили, назвав его «неформальным владельцем и управляющим „Рустави 2“».
По данным «Sputnik-Грузия», основанная в 1994 году «Рустави 2» несколько раз переходила из рук в руки. Халваши в 2015 году обратился с имущественным иском в суд, заявив, что прежние власти в 2006 году отобрали у него компанию. Бизнесмен выиграл дело, которое получило большой резонанс, в судах всех инстанций, в том числе в ЕСПЧ. 18 июля телекомпания сменила владельца сразу после оглашения решения Евросуда.
Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия, по данным прокуратуры Грузии, обвиняется в финансовых махинациях. Он приобрел известность за пределами страны, когда заступился за своего подчиненного, журналиста Георгия Габунию, оскорбившего в эфире телеканала президента России Владимира Путина и его родителей. Несколько дней спустя Гварамия заявил, что мочился бы в вино и боржоми, которые экспортируются в Россию.
Комментарии
В мире , Кавказ , Михаил Саакашвили , Георгий Габуния , Владимир Путин , ЕСПЧ
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