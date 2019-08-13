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Стычки с полицией происходят в аэропорту Гонконга 

Рамблер + ещё 56 8 минут назад
Фото: Reuters
Полицейские применили перцовый газ против протестующих в аэропорту Гонконга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Стычки демонстрантов с правоохранителями начались после того, как протестующие заблокировали путь полицейской машине, которая сопровождала автомобиль скорой помощи, выезжавшей с прилегающей к аэропорту территории.
Китай ввел войска в район границы с Гонконгом
По информации агентства, полиция применила перцовый газ, чтобы оттеснить толпу протестующих от автомобиля скорой помощи.
Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что китайское правительство стягивает войска к границе с Гонконгом с намерением дать силовой ответ на действия протестующих.
Ранее во вторник аэропорт Гонконга остановил регистрацию пассажиров на все рейсы из-за акций протеста. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что работа терминалов серьезно нарушена из-за большого скопления людей.
Демонстранты заняли аэропорт в понедельник вечером, администрации пришлось отменить все вылетающие вечерние рейсы.
Массовые протесты в Гонконге начались около двух месяцев назад.
Причиной недовольств стал инициированный местными властями законопроект, который предполагает выдачу из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.
Комментарии6
В мире , Дональд Трамп , Гонконг
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