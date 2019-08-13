Стычки с полицией происходят в аэропорту Гонконга

Полицейские применили перцовый газ против протестующих в аэропорту Гонконга . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Violent clashes broke out at Hong Kong's airport as riot police tried to disperse protesters. https://t.co/NdHs4wNCQN pic.twitter.com/EhGp1Ea8C2— Financial Times (@FinancialTimes) 13 августа 2019 г.

Стычки демонстрантов с правоохранителями начались после того, как протестующие заблокировали путь полицейской машине, которая сопровождала автомобиль скорой помощи, выезжавшей с прилегающей к аэропорту территории.

По информации агентства, полиция применила перцовый газ, чтобы оттеснить толпу протестующих от автомобиля скорой помощи.

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что китайское правительство стягивает войска к границе с Гонконгом с намерением дать силовой ответ на действия протестующих.

Ранее во вторник аэропорт Гонконга остановил регистрацию пассажиров на все рейсы из-за акций протеста. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что работа терминалов серьезно нарушена из-за большого скопления людей.

Демонстранты заняли аэропорт в понедельник вечером, администрации пришлось отменить все вылетающие вечерние рейсы.

Массовые протесты в Гонконге начались около двух месяцев назад.

Причиной недовольств стал инициированный местными властями законопроект, который предполагает выдачу из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.