Хитрый план Зеленского: Лас-Вегас с привкусом сала

Cудя по информации, которую продвигают западные СМИ, и заявлениям администрации президента Зеленского, экономический путь развития Украины уже определен, как определены и ключевые месседжи сопроводительной пиар-кампании. Если раньше Украине пророчили перспективы "второй Франции ", то на этот раз украинцам предлагается верить (а россиянам, соответственно, завидовать) будущему превращению Украины в нечто среднее между "восточноевропейским Лас-Вегасом" и "второй Польшей ".

Западные СМИ — например, американское агентство деловой информации Bloomberg — хвалят команду Зеленского именно с точки зрения предстоящего повторения польских и венгерских экономических реформ эпохи 90-х и начала 2000-х.

"Украина обращается к плану (реформ), который преобразовал бывшую коммунистическую Европу", — одобрительно пишет Bloomberg, обращаясь к богатой западной аудитории, которой пытаются представить именно образ "Украина — это вторая Польша".

Для внутриукраинского медийного потребления, с учетом специфических вкусов местной аудитории, предлагается более сладкий, узнаваемый и примитивный образ "восточноевропейского Лас-Вегаса" или "восточноевропейского Монако ". Интенции — понятны. Вероятно, даже кто-то поверит. Но если посмотреть на вещи с учетом грубой экономической реальности, то наиболее вероятный сценарий — это не "восточноевропейское Монако" и не "вторая Польша", а скорее "восточноевропейский Чьяпас", то есть самый бедный из штатов Мексики

Надо понимать, что когда Bloomberg восторженно пишет о воспроизведении позитивного восточноевропейского опыта, подразумевается "шоковая терапия" по образцу Польши и Венгрии тридцатилетней давности: повышение тарифов на коммунальные услуги, земельная реформа, либерализация рынка труда с последующим скачком безработицы, сокращение социальных гарантий и другие преобразования, которые выгнали из этих восточноевропейских стран значительное число трудоспособных граждан, отправившихся искать счастья и достойного заработка в Западной Европе. Более того, как раз социальные эффекты этой "шоковой терапии" привели к тому, что сегодня журналисты того же Bloomberg жалуются на рост авторитаризма и огосударствление экономики в Венгрии и Польше. Избиратели не простили "шоковой терапии", отомстили при первой же возможности и привели к власти консерваторов с ярко выраженной склонностью к экономическому национализму и антилиберальной экономической политике.

На этом фоне Зеленский (и это действительно один из самых смешных парадоксов украинской политики), несмотря на весь свой популизм и имидж "политика новой волны", на самом деле является лютым анахронизмом, который отстал от жизни лет на тридцать.

Украину можно лечить "шоковой терапией" сколько угодно, но никакого экономического чуда не случится. Ибо у Украины не будет как минимум двух ключевых ингредиентов экономического чуда по польской или венгерской модели:

во-первых, не будет неограниченного доступа на рынки Евросоюза (наверное, опыта первой пятилетки евроассоциации хватило, чтобы все это поняли),

а во-вторых — и в-главных, Украина не получит, например тех 164 миллиардов евро, которые с 2003 года от Евросоюза (по оценке Polish Economic Institute) получила Польша в качестве финансовой помощи. Впрочем, на Украине, видимо, до сих пор есть те, кто уверен в том, что лишь неправильный президент пять лет лично мешал Брюсселю разбрасывать деньги с вертолета над Киевом. Но с этими иллюзиями суровая реальность расправится в ближайшие месяцы.

Несколько заметок на полях нужно сделать и к образу Украины как "восточноевропейского Монако и Лас-Вегаса". У меня есть плохая новость для тех, кто верит в то, что, построив казино и заманив туда иностранцев, можно много заработать: Украина — далеко не первая страна третьего мира, которая обращалась к игорному бизнесу как к экономической палочке-выручалочке.

Спойлер этого грустного сюжета заключается вот в чем: если вы посмотрите на успешные "игорные" регионы планеты, то невозможно не заметить важное совпадение — за редчайшими исключениями, все эти регионы являются "карманными" офшорами для очень-очень богатых стран. А казино, если формулировать очень вежливо, — придаток к остальному "офшорному сервису". Лас-Вегас — это штат Невада, крупнейший американский офшорный регион, в который железной рукой американского казначейства загоняются финансовые потоки со всего мира.

Монако — это "офшор всея Европы", а особенно Франции. Макао — офшорная зона для китайских богачей. Сингапур, город-государство с цветущей игорной индустрией — это офшор, обслуживающий всю Юго-Восточную Азию, начиная от японских дзайбацу и заканчивая наркобаронами "Золотого треугольника".

Даже "неофшорные" регионы с успешными казино — это территории, которые "сидят" на чьих-то финансовых потоках (а злые языки скажут, что не только "сидят", но и "отмывают"): Сидней, Лиссабон и Британская Колумбия — на китайских деньгах, Атлантик-Сити — на деньгах нью-йоркских богачей.

Читая планы превращения Киева или Украины в целом в "восточноевропейское Монако и Лас-Вегас", так и хочется спросить: а чьи деньги там, собственно, будут отмываться и крутиться? Где то самое сверхбогатое государство, которое будет обслуживать эта игорная зона? Конечно, можно замахнуться на то, чтобы ворваться и захватить весь рынок ставок и азартных игр для польских сантехников, которые отдыхают после праведных трудовых вахт в британской глубинке, но на "восточноевропейское Монако" это не тянет.

Если посмотреть на сумму мер, которые прямо или косвенно озвучены администрацией Зеленского, то нужно в некоторой степени согласиться с Bloomberg в том смысле, что это однозначно попытка скопировать чужой план экономических реформ. Правда, нужно жестко уточнить, что не по восточноевропейскому образцу, а по образцу Южной Америки. Судите сами: земельная реформа, которая (сейчас или чуть позже) позволит сформироваться классу иностранных латифундистов; беднеющее население, которое вынуждено работать за гроши или пополнять ряды экономических мигрантов; плюс развитие "индустрии греха" — легализация казино и борделей для привлечения богатых гринго. Это не Польша, это Мексика, причем не вся Мексика, а самая бедная и безнадежная ее часть.