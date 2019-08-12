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Экс-бойцы «Азова» пригрозили Порошенко 

Рамблер + ещё 4 18 минут назад
Члены украинского добровольческого полка «Азов» пригрозили посадить экс-президента страны Петра Порошенко за «преступления против нации». Их видеообращение опубликовано на YouTube-канале Liga Serdec.
Трое мужчин на видео назвались Дмитрием Кухарчуком, Олегом Толмачевым и Никитой Макеевым.
Они рассказали, что Толмачев не пожал Порошенко руку во время Invictus Games, Кухаручук «прогнал» политика из Черкасс, а Макеев несколько дней назад пытался вручить Порошенко простреленный бронежилет, но экс-президент «просто убежал».
« [Президент Украины Владимир] Зеленский обещал, что посадит Петра Алексеевича в тюрьму за хищение Укроборонпрома. Сегодня мы этого не видим. Поэтому если этого не сделает Зеленский, если этого не сделает нынешняя власть — это сделаем мы», — заявил один из них.
Члены националистического батальона заявили, что никогда не оставят Порошенко в покое.
«Петр Алексеевич, <…> мы доведём свое дело до конца и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины», — пообещал Толмачев.
Ранее СМИ сообщили, что против Порошенко возбудили новое уголовное дело. Экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко заявил, что политик требовал у него вынесения решений в отношении невиновных.
Также президент проходит свидетелем по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при сделках с заводом «Кузня на Рыбальском».
Украинское издание «Вести» писало, что фамилии Порошенко и людей из его окружения фигурируют в 13 уголовных делах.
Комментарии44
В мире , Видео , Украина , Дмитрий Кухарчук , Никита Макеев , Петр Порошенко , Антон Чернушенко , Укроборонпром
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