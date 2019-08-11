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Ницой сказала, что уничтожит Украину 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Писательница Ницой устроила скандал из-за "русской попсы"
Она возмутилась, что 7 августа незамеченным прошло 200-летие со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша, сообщает «Страна».
«Украина о своем светоче даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчало правительство. Молчали политики. Молчало общество. Некоторые художники с учеными (есть еще такие мамонты) собрались узким кругом. Как эта кучка снега, которая скоро исчезнет на поляне», — заявила она.
Ницой добавила, что две недели назад на Украине все вспоминали о Владимире Высоцком.
«Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина украинцев не знает», — заявила писательница.
Она добавила, что для уничтожения Украины не нужны танки.
«Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украины не стало», — высказалась Ницой.
Ницой известна своими резкими высказываниями о России, русском языке и русской культуре. Так, недавно она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за использование русского языка во время инаугурации.
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Комментарии28
В мире , Видео , Украина , Лариса Ницой , Владимир Зеленский
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