Ницой сказала, что уничтожит Украину

Украинская писательница Лариса Ницой , известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.

Она возмутилась, что 7 августа незамеченным прошло 200-летие со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша, сообщает «Страна».

«Украина о своем светоче даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчало правительство. Молчали политики. Молчало общество. Некоторые художники с учеными (есть еще такие мамонты) собрались узким кругом. Как эта кучка снега, которая скоро исчезнет на поляне», — заявила она.

Ницой добавила, что две недели назад на Украине все вспоминали о Владимире Высоцком.

«Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина украинцев не знает», — заявила писательница.

Она добавила, что для уничтожения Украины не нужны танки.

«Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украины не стало», — высказалась Ницой.