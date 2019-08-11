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В ДНР сбили ударный украинский дрон с гранатой 

ТК «Звезда» + ещё 2 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам представителей Народной милиции ДНР, его целью был населенный пункт Ленинское.
Подразделения ПВО уничтожили ударный беспилотник, сообщили в Народной милиции ДНР. Дрон нес на себе гранату ВОГ-17.
«Украинские боевики из 36-й бригады пытались провести его в обход наших позиций вглубь территории республики, что позволяет говорить, что основной целью врага был мирный населенный пункт Ленинское», — заявили «Звезде» в Народной милиции ДНР.
Ранее в ДНР сообщили о том, что на линию разграничения направлены снайперы Украины. Командование украинских силовиков разрешило им стрелять не только по военнослужащим, но и по гражданским. Кроме того, по данным пресс-службы Народной милиции ДНР, ВСУ укрепляют свои позиции у Мариуполя.
Напомним, с 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня. Об этом договорилась контактная группа по урегулированию конфликта. Но обстрелы продолжаются. Так, ВСУ нанесли удары по поселку Коминтерново. В результате обстрела два человека погибли.
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