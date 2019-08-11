Детали двигателя Boeing обрушились «дождем» на пригород Рима

Двигатель самолет Boeing 787 взорвался в воздухе, после чего его фрагменты посыпались с неба на машины и людей в римском пригороде Фьюмичино

Жители римского пригорода Фьюмичино, где расположен аэропорт Леонардо да Винчи , в субботу 10 августа попали под «дождь» из осколков двигателя самолета Boeing 787 авиакомпании Norwegian Air.

«Мы услышали рев, похожий на сильное завывание ветра, а затем нам показалось, что пошел град, хотя небо было солнечным. После этого мы увидели осколки железа повсюду. Были повреждены машины, некоторые предметы, тенты», — рассказала жительница Фьюмичино.

На видеозаписи с места ЧП видны разбитые стекла автомобилей и детали, упавшие с неба. Согласно информации СМИ, двигатель самолета взорвался, когда он совершал взлет из аэропорта. Местные власти начали расследование инцидента.