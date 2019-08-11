Украинские силовики обыскали вернувшийся из Севастополя танкер

По версии украинских следователей, танкер занимается поставкой топлива для российского Черноморского флота.

В украинском ведомстве полагают, что в 2015 году судно под названием «Вилга» поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь. При этом экипаж якобы нарушил наложенный Киевом запрет на заход в порты Крыма, сообщает РИА Новости.

По данным сайта vesselfinder.com, танкер «Вилга» был переименован. В настоящее время судно носит имя «Мрия» и ходит под флагом Украины.