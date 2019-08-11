Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкий политолог объяснил, почему Украина опоздала со вступлением в ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" заявил немецкий политолог Александр Рар.
"Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО", — заявил эксперт.
По его словам, вступление Украины в НАТО станет для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией.
"Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", — добавил Рар.
Эксперт выразил мнение, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, однако этого не произошло, а время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.
"Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать", — заключил Рар.
Верховная Рада Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента, приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Последние новости
Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы В Махачкале люди вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Комментарии5
В мире , Украина , НАТО и Украина , Петр Порошенко , Йоханнес Хан , Александр Рар , Андерс Расмуссен , ЕС , Верховная Рада , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине опубликованы письма от жителей Крыма6
В КНДР испытано новое оружие2
В Киеве открестились от слов о войне с Россией6
Названа новая «Миссис Россия»3
В Германии парировали угрозы США о войсках8
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
В Москве начался согласованный митинг
Общество
04:56
Климкин рассказал о ненужности Донбасса России
В мире Политика
00:38
На тушение арсенала под Ачинском бросили танки
Происшествия
05:16
Воевавший за Украину Пашинин захотел в Россию
В мире
00:59
Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском
Происшествия
02:43
В МВД объяснили задержание Соболь
Происшествия
01:15
Белорус протащил на себе вереницу из15 МАЗов
СНГ В мире
01:59
Торнадо пронесся по Люксембургу
Происшествия Погода
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение