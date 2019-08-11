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Дипломат из США назвал способ прекращения войны в Донбассе 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Единственным способом прекратить вооружённый конфликт в Донбассе является продолжение переговоров, поэтому Киев не должен выходить из Минского процесса. Об этом заявил временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор.
Дипломат отметил, что все стороны конфликта, в том числе и Вашингтон, желают мира на юго-востоке Украины. При этом Тейлор подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за Москвой. По его словам, нужно продолжать переговоры и усилить давление на Россию, сообщает «Голос Америки».
Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что бойцам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям. Он утверждает, что теперь украинские снайперы могут самостоятельно выбирать цель для поражения, вне зависимости от её принадлежности. Представитель ведомства подчеркнул, что подобные указания противоречат условиям нового перемирия.
Конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года, после того как жители региона отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а новые украинские власти начали военную операцию против них.
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Комментарии12
В мире , Армия , Даниил Безсонов , Уильям Тейлор , Голос Америки , Киев , США
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