На Бали местные жители спасли кита 

Ver essa foto no Instagram

A stranded pilot whale in Bali received help by the team leaded by Amank and has been safely returned to Sea. The team is on stand-by in case the pilot whale would restrand. — Seekor Paus Pilot di Bali dievakuiasi oleh team kmi yang dipimpin oleh Amank dan telah kembali ke laut dengan selamat. Kini team masih bersiaga, mengantisipasi paus pilot tersebut kembali terdampar. Terimakasih juga kepada TIM BPSPL Bali @dolphin_project #marinemammalrescue #pilotwhale #dolphinproject #bali #strandedmammal #seamammalreacue #pilotwhale #waterlakenfoundation #marinemammalstranding #animalrescue #cetaceans 🐬🐬🐬 for strandings please report to Fb: bpspldenpasar IG: bpspldenpasar Twitter: @bpspldenpasar Youtube: BPSPL Denpasar E-mail: bpspl.denpasar@kkp.go.id, bpspldenpasar@gmail.com Http://www.kkp.go.id/djprl/bpspldenpasar/ Respon Cepat: 0811-39604631 Respon Cepat Jatim: 0811-39604632 Respon Cepat NTB: 0811-39604633 Respon Cepat NTT: 0811-39604635 Laporan Pengaduan: www.lapor.go.id Sms Lapor: 1708