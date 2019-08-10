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Загадочная смерть Эпштейна: кому мешал скандальный миллиардер 

Вести.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В США миллиардер Джеффри Эпштейн найден мертвым в тюремной камере. Его обвиняли в секс-торговле и педофилии. Есть версия, что Эпштейна могли убрать — у него было слишком много компромата на американских политиков.
Джеффри Эпштейна нашли повешенным в 6-30 утра. Медики попытались провести реанимацию, но было слишком поздно. Основная версия ФБР — самоубийство. Аргументы следователей — две недели назад миллиардер якобы уже пытался покончить с собой. Его нашли с повреждениями на шее. Однако по поводу этой версии еще тогда возникли сомнения. Телеканал NBC сообщил, что травмы были несерьезными и Эпштейн все инсценировал, чтобы добиться перевода в другую тюрьму.
Сейчас ведущие американские СМИ считают — миллиардера могли устранить. Эпштейн умер на следующий день после того, как прокуратура раскрыла истинные масштабы его секс-бизнеса. А незадолго до смерти — к нему в камеру подсадили бывшего полицейского, обвиненного в убийстве 4-х человек.
"Один из наших источников в тюрьме сообщил, что он перед смертью он почему-то был снят с особого контроля, как потенциальный суицидник. А если ты на этом контроле, у тебя не может быть одеял, простыней, есть особые указания по форме одежды. Плюс контроль каждые 3 часа", — поясняет Джонатан Дин, эксперт CNN.
Версия с убийством подкрепляется еще и тем, что у миллиардера был огромный компромат на высшую американскую элиту. Он принуждал 14-летних девушек из бедных семей заниматься проституцией. Обещал работу массажисток, а потом ставил в безвыходное положение. Клиентов принимали в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. А также на борту самолета с говорящим названием "Лолита". Среди них высокопоставленные американские чиновники и политики. Среди них — бывший президент Билл Клинтон, Верховный судья США и служащие министерств. Да и сам Дональд Трамп числился среди его ближайших друзей. Так что показания Эпштейна — могли похоронить карьеры не одной сотни человек. Более того — свежие обвинения против бывшего миллиардера заставили уйти в отставку министра труда США Алекса Акосту. В 2008-м году он был прокурором и как раз занимался делом Эпштейна. И позволил пойти на очень мягкую сделку.
Всего 13 месяцев тюрьмы, вместо пожизненного. Акоста был ставленником и протеже Дональда Трампа и на фоне скандала был вынужден покинуть пост. Расследованием по делу смерти Джеффри Эпштейна занялись ФБР, прокуратура и Служба Маршалов США. Предварительные итоги — обещают уже в ближайшее время.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Билл Клинтон , Дональд Трамп , ФБР , Генпрокуратура РФ , CNN , телеканал NBC , США
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