Умерла обманувшая Бостонский марафон бегунья

Умерла бегунья-авантюристка, проехавшая дистанцию Бостонского марафона на метро.

"She came out of nowhere" to win the 1980 Boston Marathon. RIP Rosie Ruiz. @OldSchoolBoston pic.twitter.com/4vZcFfuIZw— WGBH Stock Sales (@WGBHStockSales) 9 августа 2019 г.

Она умерла от рака в возрасте 66 лет. Руис стала одной из самых известных мошенниц мирового спорта. В 1980 году она пробежала Бостонский марафон за 2 часа 31 минуту 56 секунд. Это был лучший женский результат в истории самого старейшего и престижнейшего забега в мире.

Однако другие спортсмены сразу же заподозрили неладное: они не видели победительницу на дистанции, девушка не сильно вспотела и не могла назвать ориентиры на трассе. Позже выяснилось, что Руис проехала большую часть марафона на метро, выйдя на поверхность только перед финишем. Ее лишили награды. Все марафонцы с тех пор обязаны иметь электронные чипы для регистрации на трассе.

При этом бегунья Жаклин Гаро, которой отдали звание победителя после разоблачения авантюристки, говорит, что Руис стала «частью ее жизни и она „не может отделаться от ее имени“.

Сама Рози заявила всем, что исправится и честно пробежит марафон. Но вместо этого она взялась за новые авантюры. В 1982 году в Нью-Йорке женщина украла 60 000 долларов у компании по недвижимости, куда устроилась на работу. Она получила пять лет условно. В 1985 году ее приговорили к 3 годам условно за незаконный оборот 2 кг кокаина.

В 2009 году у Руис нашли рак. Медики предрекли ей не более года жизни. Однако ей удалось обмануть и смертельную болезнь. Руис скончалась 8 июля нынешнего года.