Снайперам ВСУ разрешили стрелять по жителям Донбасса

Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о беспрецедентном приказе командования украинской операции объединенных сил (ООС) снайперам.

По его словам, силовикам разрешили стрелять в проживающих на территориях ДНР и ЛНР мирных жителей.

Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам, — заявил он «Донецкому агентству новостей».

Безсонов также отметил, что теперь украинские снайперы самостоятельно могут выбирать цель для поражения, вне зависимости от её принадлежности.

Представитель народной милиции подчеркнул, что подобные указания противоречат условиям нового перемирия и всем международным конвенциям.