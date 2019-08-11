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Снайперам ВСУ разрешили стрелять по жителям Донбасса 

News.ru + ещё 8 56 минут назад
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о беспрецедентном приказе командования украинской операции объединенных сил (ООС) снайперам.
По его словам, силовикам разрешили стрелять в проживающих на территориях ДНР и ЛНР мирных жителей.
Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам, — заявил он «Донецкому агентству новостей».
Безсонов также отметил, что теперь украинские снайперы самостоятельно могут выбирать цель для поражения, вне зависимости от её принадлежности.
Представитель народной милиции подчеркнул, что подобные указания противоречат условиям нового перемирия и всем международным конвенциям.
Ранее News.ru писал о том, что глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал заявления Украины о том, что якобы ополченцы ДНР обстреливают собственные позиции. Он назвал подобные обвинения абсурдными и подчеркнул, что украинская сторона пытается списать свои атаки на ополченцев, однако данные мониторинговой миссии это опровергают.
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Комментарии193
В мире , Армия , Даниил Безсонов , Денис Пушилин
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