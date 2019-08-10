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США запретили своим гражданам приходить на акцию в Москве 

Рамблер 53 минуты назад
Власти США запретили своим гражданам участвовать в сегодняшней акции оппозиции в Москве. На сайте американского посольства опубликовали предупреждение о предстоящем митинге. В документе говорится, что 10 августа манифестанты планируют собраться на разрешенную политическую демонстрацию на проспекте Сахарова, возле Садового кольца.
«Гражданам США следует избегать демонстрации и любых акций, связанных с демонстрацией, включая марши, которые могут проходить в районе Садового кольца», — сказано в документе.
По данным посольства, часть протестующих планирует провести после митинга несанкционированные «прогулки» в центре города. И это может быть опасно для американцев, случайно оказавшихся поблизости. Такой вывод сделан, исходя из последствий прошлой акции протеста.
«Предыдущие недавние демонстрации завершились арестом более тысячи человек. Имелись свидетельства о чрезмерном применении силы против протестующих. Поступали также сообщения о задержаниях случайных прохожих и блокировке сотовой связи», — предупреждает посольство США в РФ.
Дипломаты призвали соотечественников избегать демонстраций и скоплений народа, быть на связи с родными и друзьями и носить при себе паспорт США с действующей российской визой.
Митинг в Москве 10 августа посвящен «свободным выборам» Активисты считают, что представителей оппозиции незаконно лишили возможности участвовать в выборах в Мосгордуму. Избирком указывает, что оппозиционеров не зарегистрировали кандидатами из-за множества нарушений при сборе подписей.
Акции, прошедшие 14, 27 июля и 3 августа, не были согласованы с властями, и закончились массовыми задержаниями.
Правительство Москвы согласовало проведение митинга 10 августа на проспекте Сахарова. Разрешенная численность — до 100 тысяч человек. При этом правоохранители указывают на возможные провокации со стороны радикальных элементов.
Комментарии28
В мире , Общество , Мосгордума , Правительство Москвы , Москва , США
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